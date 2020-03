Coronavirus, Aprilia si mobilita per aiutare la Asl e l'ospedale Goretti

Anche l’amministrazione comunale di Aprilia scende in campo per aiutare in maniera concreta la ASL di Latina, che in questi giorni sta coordinando le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 nel territorio provinciale e l’assistenza a quanti risultano positivi al Coronavirus. L’amministrazione guidata da Antonio Terra ha quindi lanciato una campagna di donazioni subito accolta da assessori e consiglieri.

L’iniziativa, a cui ciascuno aderirà personalmente in forma anonima, donando quanto potrà e riterrà opportuno, è finalizzata anche a potenziare la rete di cura ai pazienti Covid-19 in provincia, che ha il suo punto focale nell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’Amministrazione invita quanti possono e vogliono, tra i cittadini apriliani, a contribuire per far sentire forte e concreta la solidarietà di tutta la città di Aprilia.

È possibile infatti donare anche piccole somme in denaro, effettuando un bonifico all’IBAN IT97B0200814707000400001381 intestato alla ASL di Latina, con causale “COVID-19 donazione”.

