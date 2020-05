Coronavirus Aprilia, due nuovi contagi: una ragazza di 14 anni e un paziente di una Rsa

Ci sono due nuovi contagi nella città di Aprilia, segnalati oggi, 9 maggio, dal bollettino della Asl. Il sindaco Antonio Terra spiega che si tratta di una ragazza di 14 anni, il cui contagio era già stato anticipato nella giornata di ieri, e di un ospite di una Rsa. Nel caso della ragazza il link epidemiologico è legato alla positività di un familiare della giovane.

Una buona notizia arriva però dai guariti. Il gran numero di negativizzati degli ultimi giorni (sei nelle ultime 24 ore) ha consentito di far scendere il numero di pazienti ancora positivi a 37. Proprio ieri, nel corso di una diretta Facebook, il primo cittadino aveva però lanciato un appello al senso di responsabilità della popolazione, anche in questa fase di riapertura in cui sono consentite le visite ai parenti e alcune attività all'aperto.