Coronavirus, muore un paziente che era ospite di una Rsa di Aprilia

Un nuovo decesso registrato oggi, 29 maggio, dal bollettino della Asl di Latina. Si tratta di un paziente di 69 anni, residente a Pomezia, che era però ospite di una Rsa di Aprilia e che era stato ricoverato nel reparto Medicina Covid dell'ospedale Goretti di Latina.

“La città - ha commentato il sindaco di Aprilia Antonio Terra - piange un ospite di una delle Rsa presenti sul nostro territorio, vittima del Covid-19. A nome della città voglio esprimere le condoglianze alla famiglia e ai cari dell'uomo scomparso. Si tratta peraltro del quinto ospite di una Rsa e questo ci rattrista particolarmente, proprio perché anche ad Aprilia il virus ha colpito particolarmente le fasce di popolazione più fragili”.

In città però, aggiunge il sindaco, non si è registrato nessun nuovo caso di positività, così come nel resto della provincia pontina.