Coronavirus, l'Ater riceve il pubblico solo su appuntamento. Chiusa la sede a Formia

Anche l'Ater si organizza in ottemperanza alle disposizioni governative per contenere la diffusioned el Covid-19. Questa mattina, 9 marzo, è arrivata la comunicazione ufficiale di una nuova modalità di apertura al pubblico.

I cittadini saranno ora ricevuti esclusivamente su appuntamento. La sede di Latina effettuerà la programmazione degli appuntamenti al numero 0773 4831 nei seguenti orari: lunedì, mercoledi è venerdi dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. La sede di Formia è invece chiusa.