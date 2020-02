Coronavirus, attesa per i risultati sui due ragazzi di Nettuno ricoverati allo Spallanzani

Bisogna attendere ancora per conoscere i risultati dei test per il coronavirus effettuati ieri sulla giovane coppia di Nettuno ricoverata allo Spallanzani.

A comunicarlo anche lo stesso Comune che ha ribadito come solo intorno alle 12 di oggi, lunedì 24 febbraio, l’ospedale capitolino potrà fornire gli esiti delle analisi, dopo aver eseguito tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Ricordiamo che i due giovani di Nettuno, di ritorno da qualche giorno da Codogno uno dei due focolai del coronavirus in Italia, dopo aver chiamato per precauzione l’ospedale Spallanzani sono stati prelevati da casa nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio, e portati presso il nosocomio di Roma.

Il Comune è in continuo contatto le autorità sanitarie e ci tiene a lanciare un appello ai cittadini affinché si evitino i facili allarmismi.

“Queste ore di apprensione - si legge in una nota a firma del sindaco Alessandro Coppola - devono infondere nella nostra mente che in situazioni del genere è necessario attenersi alle procedure previste rispettando quindi le linee guide emanate dal Governo. Invito tutti a seguire la seguente procedura: in caso di sintomi sospetti non recarsi assolutamente al pronto soccorso (non vi è nessun guadagno in termini terapeutici se non il blocco della struttura fino al risultato dei test). I numeri da chiamare sono i seguenti: 112. Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500”.