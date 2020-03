Coronavirus, sette nuovi contagi in provincia: quattro decessi e quattro negativizzati

Rispetto ai contagiati complessivi registrati fino alla giornata di ieri, in provincia di Latina si registrano sette nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19. Il nuovo bollettino dell'11 marzo diramato dalla Asl di Latina conta dunque complessivamente 47 contagiati dall'inizio della crisi. Tra i nuovi casi, due pazienti risiedono a Latina, mentre gli altri comuni interessati sono Cisterna, Fondi, Minturno, Sezze e Terracina. Solo il paziente di Terracina è stato ricoverato in Terapia intensiva e si trova all'ospedale Goretti, altri due sono stati collocati invece in isolamento domiciliare mentre gli altri cinque ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia.

Nella giornata di ieri però si è registrato un quarto decesso, si tratta di una donna di 82 anni con grave scompenso cardiaco che era ricoverata allo Spallanzani di Roma e che era residente a Formia. Per la donna è stato richiesto un esame autoptico.

Attualmente sono dunque 47 i casi complessivi positivi, 27 i pazienti ricoverati, 4 i negativizzati, altri 4 i decessi. I pazienti in carico sono quindi in tutto 39, 12 dei quali sono gestiti in isolamento domiciliare, sei sno invece ricoverati allo Spallanzani, tre presso la Terapia intensiva del Goretti, altri 18 presso l'unità di Malattie infettive del Goretti o altre unità operative del nosocomio di Latina e del Dono Svizzero di Formia.

Ai pazienti con tampone positivo al Covid-19 si aggiungono 1.200 persone in isolamento domiciliare, familiari o persone che hanno avuto contatti con i contagiati.

Dopo la consueta task force regionale in videoconferenza con i direttori generali delle Asl del Lazio, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato annuncia che sono aumentati nel Lazio i casi di positività, "ma c'è anche un raddoppio - spiega - delle persone clinicamente guarite, ovvero pazienti in attesa dei due test consecutivi di negatività che clinicamente diventano asintomatici".