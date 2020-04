Coronavirus, bollettino Asl: 471 positivi da inizio emergenza, nuovi contagi a Fondi e Aprilia

Cinque altri casi positivi nella provincia di Latina, che si aggiungono ai sette registrati ieri, 19 aprile, per un totale di 471 pazienti trattati da inizio epidemia. I nuovi tamponi positivi sono distribuiti nei comuni di Fondi (+2), Aprilia (+2) mentre uno dei pazienti è proveniente dal comune di Anzio. In quattro sono trattati a domicilio. Il bollettino odierno della Asl registra un decesso a Fondi, un paziente di 84 anni che era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti nel reparto Medicina Covid.

Buone notizie sul fronte dei guariti, che sono sette in più rispetto alla giornata di ieri raggiungendo quota 143. Sono invece ancora bassi, complessivamente 68, uno in più di ieri, i pazienti ricoverati, di cui solo quattro in Terapia intensiva. Gli attuali positivi trattati dalla Asl pontina sono dunque 307 in tutta la provincia.

In isolamento domiciliare ci sono 730 persone, mentre 6.846 hanno già concluso il periodo di isolamento obbligatorio. Nonostante il calo dei nuovi contagi, la Asl raccomanda ai cittadini di rispettare ancora rigorosamente le disposizioni ministeriali relative alla mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per motivi specificati dalle stesse disposizioni: motivi di salute, lavoro o rientro alla propria residenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.