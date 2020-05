Coronavirus: nessun nuovo contagio in provincia, ma al Goretti un altro decesso

Nessun nuovo caso di covid in provincia di Latina, dopo i 4 pazienti registrati invece nella giornata di ieri, 28 maggio in diversi comuni del territorio. L'odierno bolletitno della Asl segnala però un altro decesso causato dal coronavirus: quello di un paziente di 69 anni residente a Pomezia che era però ricoverato al reparto Medicina covid dell'ospedale Goretti di Latina. Un decesso che però, secondo l'aggiornamento dei dati spiegato nei giorni scorsi dall'azienda sanitaria, non verrà conteggiato nel numero totale dei morti per covid della provincia pontina.

Il numero totale dei casi trattati dall'inizio dell'emergenza sanitaria è fermo quindi a 544, l'indice di prevalenza è di 9,46, i pazienti pontini deceduti sono 31, gli attuali positivi 121, di cui 81 trattati a domicilio. Si registra poi nelle ultime 24 ore un nuovo consistente aumento del numero di guariti: + 12, che fa salire il totale a 392.

Complessivamente, sono 532 le persone in isolamento domiciliare, 11.912 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 84 solo nelle ultime 24 ore.