Coronavirus, dieci contagi in più in provincia: aumento costante a Latina città

Due decessi e dieci casi positivi in più rispetto a ieri, domenica 22 marzo. E' il nuovo dato reso noto nel bollettino della Asl del 23 marzo. Sei dei nuovi pazienti Covid-19 sono al momento trattati a domicilio. Il maggior numero dei nuovi casi arriva da Latina: cinque nuovi positivi, lo stesso numero registrato anche ieri, che fa salire il totale dei contagiati nel capoluogo a 46. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Fondi (+1), Cisterna (+1), Sezze (2) e Nettuno (1). Due i pazienti deceduti all'ospedale Goretti: un uomo di 70 anni residente a Fondi che era ricoverato nel reparto Malattie infettive e un 47enne del capoluogo, dipendente dell'Inps che si trovava invece in Terapia intensiva.

Il numero complessivo dei contagiati in provincia ha raggiunto ad oggi quota 193, con 88 pazienti ricoverati, 15 negativizzati e 10 deceduti. Sulla base del nuovo bollettino Asl, i pazienti positivi al momento in carico alla Asl sono 168. Undici persone sono state collocate allo Spallanzani, sei presso la Terapia intensiva del Goretti, 21 in Malattie Infettive, 46 in tutto in altre unità operative del Goretti di Latina e del Dono Svizzero di Formia. Quattro pazienti infine sono stati collocati in altri ospedali del Lazio.

Sono invece 1.948 le persone in isolamento domiciliare in tutto i territorio pontino, mentre arrivano a 1.439 i cittadini che hanno terminato il periodo di isolamento.

