Coronavirus, il nuovo bollettino Asl: 38 contagiati, due decessi. Ma tre pazienti sono guariti

Salgono ora complessivamente a 38 i casi positivi al Covid-19 nella provincia pontina. Tra questi la maggior parte, in tutto 23, sono attualmente ricoverati. Tre pazienti però risultano "negativizzati", cioè risultati positivi al primo tampone e negativi nel momento in cui è stato effettuato il terzo tampone. Due invece i decessi registrati sul territorio, si tratta appunto delle due donne di 79 e 93 anni che erano risultate positive a Lenola e a Fondi. Per quest'ultima si aspettava la conferma del test, poi risultato effettivamente positivo.

I dati sono stati confermati dal nuovo bollettino del marzo diramato dalla Asl. Sulla base dei numeri, i pazienti attualmente in carico sono dunque 33: 10 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. Tra i pazienti ricoverati, 9 sono collocati presso lo Spallanzani, due in Terapia Intensive all'ospedale Goretti di Latina, altri 12 tra l’unità di Malattie Infettive del Goretti o la Medicina d’Urgenza del Dono Svizzero di Formia.

La Asl ricorda, per evitare la diffusione delle fake news di fare riferimento alle fonti ufficiali della Regione o proprio dell'Azienda sanitaria locale. Importante inoltre recarsi in pronto soccorso solo se necessario, mentre se si accusano sintomi sospetti il numero di riferimento è il 1500 o 800 118 800.