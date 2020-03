Coronavirus, 14 nuovi casi in provincia. Primi pazienti trattati con farmaco innovativo

Un incremento costante di contagi in provincia, che oggi, 16 marzo, raggiunge 14 casi positivi in più rispetto a quanto registrato nella giornata precedente. Confermate le criticità di Fondi e di Latina. Nella città del sud pontino si contano infatti tre casi nuovi per un totale di 33 pazienti contagiati, mentre nel capoluogo pontino si registrano 4 casi in più per un totale di 20. Gli altri nuovi contagi toccano invece altri comuni: in particolare due a Formia e, per un singolo caso ciascuno, ad Aprilia, Cisterna, Cori, Minturno e Sabaudia.

I pazienti in carico alla Asl

Il totale di contagiati in provincia dall'inizio dell'emergenza è di 96, di cui 12 negativizzati, cinque pazienti deceduti, 47 ricoverati. I positivi attualmente in carico alla Asl sono dunque 79, di cui 32 gestiti in isolamento domiciliare, 12 ricoverati allo Spallanzani, tre nella Terapia intensiva del Goretti, uno nella Terapia intensiva di formia, 20 presso l'unità di Malattie infettive del Goretti, nove in altri reparti dell'ospedale di Latina e di quello di Formia, mentre due pazienti sono collocati in altri ospedali del Lazio.

Sono salite a 2.126 le persone poste in isolamento domiciliare su tutto il territorio, mentre 217 hanno terminato il periodo di isolamento.

Il farmaco per le patologie reumatologiche

Tra le novità comunicate dalla Asl, dalla giornata di sabato sono stati messi in terapia 16 pazienti con farmaco biologico Tocilizumab. Si tratta un farmaco innovativo usato comunemente, anche nei bambini, per patologie reumatologiche e che ha la capacità di bloccare l’infiammazione responsabile dell’insufficienza respiratoria grave. A distanza 48 ore, si è potuto constatare il miglioramento nel 70% dei casi. Si tratta ora di confermare il risultato positivo nei prossimi giorni di trattamento.

Nel Lazio

Continua a crescere il numero dei casi positivi al Coronavirus nel Lazio. Secondo l'ultimo aggiornamento di oggi, lunedì 16 marzo, fornito dall'Assessorato alla Sanità della Regione, sono 523 i casi positivi, di questi 174 sono in isolamento domiciliare, 267 sono ricoverati non in terapia intensiva e 31 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono ad 19 i deceduti e 32 i guariti.

