Coronavirus, impennata di contagi: 22 nuovi positivi. Aumento a Fondi e Latina

Impennata di casi in provincia. Sono 22 i nuovi positivi per un totale di 135 casi dall'inizio dell'epidemia. Si confermano particolarmente critiche le situazioni di Fondi con sette contagi aggiuntivi e un totale di 47, e Latina con altri sei pazienti positivi per un totale di 29 casi. Gli altri nuovi sono distribuiti in comuni diversi: due a Minturno tra cui un consigliere comunale, due a Spigno Saturnia, uno a Itri, due ad Aprilia, uno a Sabaudia e uno a Sezze.

Salgono quindi i pazienti in carico alla Asl che attualmente sono 117. Di questi, 64 sono ricoverati, 11 collocati allo Spallanzani, cinque in Terapia Intensiva al Goretti, 20 a Malattie infettive, altri 25 in altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero. Tre infine in altri ospedali della regione. Da diversi giorni inoltre sono fermi a 12 i pazienti negativizzati, dei quali 7 ancora ricoverati per altri problemi di salute.

Parallelamente sono 1.940 le persone in isolamento domiciliare e 519 quelle che hanno già terminato la quarantena. La Asl spiega che in realtà il tren si mantiene costante "in quanto nella giornata del 18 marzo, a fronte di 40 tamponi analizzati 8 sono risultati positivi, nella giornata del 19 marzo risultano 22 positivi su 114 tamponi analizzati". Aumenta dunque il numero di positivi perché aumenta il numero di tamponi effettuati.

