Coronavirus, tre nuovi casi tra Pomezia ed Ardea. Positiva anche una donna di 90 anni

Tre nuovi casi di Coronavirus tra Pomezia ed Ardea. A darne conferma nel tardo pomeriggio di ieri sono stati i Comuni.

“Si informa la cittadinanza che sono risultati positivi al Covid 19 altri 3 cittadini del territorio: 2 di Pomezia e 1 di Ardea - si legge in una nota sulla pagina dedicata del sito ufficiale del Comune di Pomezia -. Uno studente del liceo Pascal, compagno di classe del primo studente positivo, attualmente a casa in isolamento; e due persone attualmente ricoverate presso la Clinica Sant'Anna di Pomezia, di cui una signora 90enne di Ardea. Siamo in attesa di ulteriori informazioni da parte della Asl” scrive l’Amministrazione che poi rivolge il suo appello ai cittadini a contattare il numero 118 e a prendere come riferimento i due presidi ospedalieri di Anzio e dei Castelli Romani per tutte le patologie che non riguardano il Coronavirus.

“Si registra oggi un caso d’infezione rilevato presso la clinica S. Anna di Pomezia - spiega anche il Comune di Ardea attraverso una nota -. Il fatto ci è stato comunicato direttamente dall’Asl di Roma 6, che si è immediatamente attivata per circoscrivere il caso e identificare le persone che sono state in contatto con l’anziana signora”.

“Si raccomanda alla cittadinanza - prosegue l’Amministrazione - di mantenere un comportamento conforme a quanto comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto emesso ieri 4 marzo”.