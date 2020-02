Coronavirus, due pazienti sottoposti ai test all'ospedale Santa Maria Goretti

Due pazienti sono stati sottoposti nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio, ai test per il Coronavirus all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I due, dalle prime informazioni a disposizione, si sono presentati con sintomi influenzali, con febbre e tosse. A far scattare tutte le procedure del caso il fatto che i due provenissero uno da Milano e uno dal Veneto, zone interessate dalla diffusione del virus.

Dopo essere stati isolati, presso il nosocomio di Latina sono stati eseguiti i primi test sui due pazienti. Uno dei due, da quanto si apprende quello in arrivo dal capoluogo lombardo, sarebbe stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma per precauzione, mentre per l'altro si sarebbe deciso di tenerlo in osservazione al Goretti.