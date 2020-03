Coronavirus, secondo caso in provincia: positivo un uomo a Latina, trasferito allo Spallanzani

C'è un secondo caso di Coronavirus in provincia di Latina, questa volta nel capoluogo, all'ospedale Santa Maria Goretti. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità sanitarie regionali, ma la notizia ha iniziato a circolare qualche ora dopo il vertice che si è tenuto in prefettura proprio sul Coronavirus convocato alla luce del caso positivo che era stato registrato nel sud pontino.

Dalle prime informazioni, il paziente risultato positivo a Latina è un uomo di 53 anni, arrivato lunedì in pronto soccorso con un'ambulanza per una grave insufficienza respiratoria. Sembra che il paziente non arrivasse da zone a rischio e dunque non è immediatamente scattato il protocollo adottato dagli ospedali per il sospetto di contagio da Covid-19. L'uomo era stato quindi ricoverato in Malattie infettive e solo in un secondo momento trasferito allo Spallanzani per avviare le verifiche relative al Coronavirus, che hanno dato poi risultato positivo.

Un secondo tampone era stato effettuato invece da Latina su una ragazza proveniente dalla Lombardia, ma è risulato negativo. Negativo anche il tampone effettuato su una parente stretta della donna di Cremona andata in visita a Minturno.