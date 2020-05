Cisterna: assembramento in strada per ritirare la cena, chiuso un ristorante cinese

Un ristorante cinese è stato chiuso per 5 giorni a Cisterna in seguito ad una serie di controlli da parte della polizia. Presso l’attività di corso della Repubblica sono intervenuti nella serata di ieri, 1° maggio, gli agenti del locale Commissariato impegnati nei controlli volti al rispetto della vigente normativa posta a contrasto della diffusione del coronavirus.

Intorno all’ora di cena, infatti, era stato segnalato un assembramento di decine di persone non opportunamente distanziate. Appena arrivati i poliziotti hanno appurato che le persone erano giunte lì per ritirare pasti da un ristorante cinese.

“Verificato che il numero degli utenti in attesa era notevole e che non vi era la minima disciplina nel ritiro, visto il ristoratore non recapitava i pasti a domicilio, bensì su strada”, spiegano dalla Questura, gli agenti hanno imposto l’immediata chiusura dell’esercizio per 5 giorni. Gli atti sono stati inoltrati al prefetto per le ulteriori sanzioni, che possono arrivare anche alla revoca della licenza commerciale.