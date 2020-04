Coronavirus Cisterna: controllate 1600 persone, verifiche su 196 esercizi commerciali

Verifiche sulla circolazione stradale, nei luoghi di aggregazione (parchi ed aree pubbliche) nonché negli esercizi commerciali: questa l’attività anche della Polizia Locale di Cisterna dall’inizio dell’emergenza coroanvirus. “In generale, salvo alcune eccezioni, la popolazione di Cisterna ha risposto educatamente alle prescrizioni governative” fanno sapere dal Comune.

Dall’inizio dell’emergenza sono state controllati 1600 persone e 196 esercizi commerciali; sono 31 le sanzioni elevate per la violazione delle prescrizioni Covid-19. Sanzionato anche un esercizio commerciale per l’apertura nonostante il divieto. “Nell’ultima settimana sono aumentati i controlli in quanto, dall’analisi dei flussi di traffico della Polizia Locale, si è notato un lieve aumento dei veicoli in circolazione - segnalano dal Comune -. Non bisogna abbassare la guardia per vanificare gli sforzi fatti sinora”

Inoltre, nonostante i divieti di spostamento, ad inizio settimana la Polizia Locale è intervenuta in due episodi di abbandono di rifiuti da parte di cittadini irrispettosi delle regole e per questo sanzionati. Infatti oltre a spostarsi senza giustificato motivo, hanno scaricato una considerevole quantità di rifiuti ingombranti e potature vegetali nei pressi dei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti.

L’appello, poi, è al rispetto degli obblighi soprattutto durante le festività pasquali. Su ordine del Prefetto di Latina verranno aumentati i controlli. “In campo - assicurano dal Comune - diverse pattuglie che copriranno il territorio comunale sin dalle prime ore delle mattine di domenica e lunedì al fine di evitare spostamenti ingiustificati”.