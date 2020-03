Coronavirus, azienda dona cento mascherine per i vigili urbani di Cisterna

In questa fase difficile le aziende private scendono in campo per aiutare coloro che sono impegnati a tutelare la salute dei cittadini. Così la F.C. Group, società di Cisterna che opera nel settore della biancheria per uso professionale e industriale, ha donato 100 mascherine protettive destinate agli operatori della polizia municipale impegnati sul territorio per limitare il diffondersi del contagio da Covid-19.

Gli agenti in questi giorni stanno operando fornendo informazioni e supporto, ricevendo quesiti e segnalazioni, pattugliando strade, piazze e parchi pubblici affinché vengano rispettate le disposizioni ma le scorte di mascherine sono praticamente esaurite.

“Ringraziamo la F.C. Group – sottolinea il Comandante della Polizia municipale di Cisterna Raoul De Michelis - per la sensibilità dimostrata verso i nostri operatori che sono ogni giorno impegnati a tutelare la cittadinanza ma anche esposti al rischio di contagio. La donazione è davvero apprezzata perché scongiura il rischio di una riduzione della presenza in campo del personale delle Forze dell’Ordine e quindi di una riduzione del monitoraggio e controllo sul territorio”.

Un’attività, quest’ultima, che nella mattinata di oggi a Cisterna ha portato a oltre 80 controlli della Polizia Locale su persone in circolazione a piedi o in auto oltre che ad attività commerciali per il rispetto degli orari di apertura e chiusura.

Al termine della mattinata sono stati emessi 5 verbali per altrettante persone che circolavano senza giustificato motivo o svolgevano attività sportiva nei parchi in violazione alle disposizioni sindacali in materia di emergenza Coronavirus.