Cisterna, bar aperto nonostante il divieto: scatta il sequestro e la denuncia del titolare

Un bar aperto come se non esistesse nessun divieto. E' successo a Cisterna, lungo via Roma. E ad accorgersene sono stati gli agenti del commissariato di polizia nell'ambito di specifici controlli scattati sul territorio proprio alla luce delle nuove disposizioni contemplate dai Dpcm del 9 e dell'11 marzo. Nonostante dunque il divieto per molte attività commerciali di aprire il bar di Cisterna era regolarmente in funzione.

L’attività è stata fatta immediatamente chiudere e il titolare, presente nell'esercizio, è stato denunciato per non aver rispettato un provvedimento emesso dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d’igiene, così come previsto dall’articolo 650 del Codice Penale.

Gli agenti di polizia hanno anche proceduto al sequestro preventivo del locale, allo scopo di impedire la reiterazione del reato.