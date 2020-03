Coronavirus: 72 i casi in provincia, 13 in più in un giorno. Salgono a 5 i decessi

Salgono ancora i casi di positività al Coronavirus nella provincia di Latina. Secondo il consueto bollettino redatto giornalmente dalla Asl nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 casi in più, per un totale di 72 dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi 4 confermano il cluster di Fondi; altri due sono pazienti residenti a Latina, uno a Sezze e uno Minturno, mentre l’ultimo èi un residente a Velletri. Solo un paziente, di questi ultimi, è ricoverato in Terapia Intensiva di Formia.

56 i pazienti in carico

Sulla base di questi numeri, i pazienti positivi attualmente in carico sono 56: 18 sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensiva del Goretti (5) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (11).

Buone notizie arrivano dai pazienti negativizzati che ad oggi sono 11, dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 6 in osservazione a domicilio. E’ salito ancora, poi, il numero delle persone in isolamento domiciliare, in totale 1.473; dall’altro lato sono invece 78 quelle che anno terminato il periodo di isolamento.

Le raccomandazioni

“In considerazione dell’esistenza di uno specifico cluster di pazienti positivi residenti nel comune di Fondi e, in parallelo, della probabilità che se ne generino di nuovi nel comune di Latina - si legge in una nota della Asl -, si raccomanda ai cittadini di queste comunità di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.

