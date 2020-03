Coronavirus, arriva il primo caso anche a Monte San Biagio: il paziente in isolamento domiciliare

Un primo contagio da Coronavirus registrato nel comune di Monte San Biagio. Ad annunciarlo per primo, attraverso un posto pubblicato su Facebook, è il sindaco Federico Carnevale.

"In questi difficili giorni - dice il sindaco - la notizia che non avremmo mai voluto sentire è arrivata: anche nel nostro comune è stato accertato il primo caso di contagio da Coronavirus. Del resto quella che stiamo affrontando è una situazione globale. La persona è sotto osservazione nella propria abitazione. I contatti già noti che ha avuto sono stati informati e dovranno rispettare la quarantena per 14 giorni secondo le prescrizioni delle autorità. E' in corso anche l'indagine epidemiologica per capire tutti i contatti avuti e quale è stata la fonte di contagio. Rimanere sereni è importante. Non cambia avere un caso a Monte San Biagio o averne uno a Fondi. Vanno rispettate le regole, ve lo chiedo da sindaco: dovete stare in casa".

Il primo cittadino annuncia nuovi controlli sul territorio.

