Coronavirus, pattuglie dei carabinieri in azione: 18 nuove denunce

Nuove denunce, da nord a sud del territorio pontino, ancora per violazioni dei decreti governativi per contenere i contagi da Covid-19.

Cinque automobilisti fermati e controllati a Formia dalle pattuglie dell'Arma: erano in giro senza giustificato motivo; una donna di 59 anni fermata e denunciata dai militari a Lenola; 10 persone deferite in stato di libertà a Latina e controllate durante un servizio sulla circolazione stradale.

Sempre nel capoluogo pontino, nella tarda serata del 17 marzo, i carabinieri del Nor- sezione radiomobile, hanno inoltre arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni perché si era allontanato dalla propria abitazione dove si troava in regime di arresti domiciliari per un precedente reato. Il 42enne è stato denunciato anche per la violazione dei Dpcm del 9 e 11 marzo.

Infine a Maenza fermato un 27enne che si trovava in Piazza Santa Reparata e non ha saputo fornire un giustificato motivo alla sua presenza.

