Un bar aperto, automobilisti in giro e controlli sugli autobus: oltre 20 denunciati da nord a sud della provincia

Ancora una giornata di controlli e denunce in tutta la provincia per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. In tutta la provincia i carabinieri hanno messo in piedi un massiccio spiegamento di forze finalizzato proprio a questo tipo di controlli.

10 persone denunciate nel sud pontino

A Castelforte e Itri sono state denunciate tre persone, intercettate e controllate a bordo delle rispette auto in violazione del Dpcm del 9 marzo. Solo nel comune di Formia, nel corso della notte, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà ben sette persone in auto che, all'atto del controllo, non hanno saputo fornire elementi che giustificassero la loro presenza.

Raffica di violazioni da Roccagorga a Maenza

Un 48enne è stato invece denunciato a Roccagorga, perché sorpreso dai carabinieri all'interno della propria attività commerciale di bar-tabacchi mentre somministrava bevande alcoliche a clienti, aggirando di fatto le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Altre 11 persone nei comuni di Priverno, San Felice Circeo, Sonnino, Sperlonga e Maenza sono state trovate lontane dalle proprie abitazioni senza motivo valido, anche in questo caso violando le prescrizioni imposte dal decreto del Governo.

Controlli anche sugli autobus a Latina

I controlli non hanno risparmiato il capoluogo pontino, dove i carabinieri del Nucleo operativo - sezione radiomobile, hanno denunciato un 52enne fermandolo a bordo di un autobus di linea che copriva la tratta Latina centro- stazione ferroviaria. Anche in questo caso, nessun giostificato motivo per spostarsi.

