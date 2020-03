Da Aprilia a Fondi raffica di controlli e denunce per chi non rispetta i divieti

Altre 29 persone denunciate dai carabinieri da Aprilia a Fondi per aver violato i decreti ministeriali e le disposizione per contenere l'epidemia. Nel solo capoluogo pontino sono state denunciate dai carabinieri cinque persone. A Fondi un 24enne è stato sorpreso all'interno di un condominio che non era il suo senza giustificato motivo e contro la volontà degli stessi residenti ed è stato deferito ance per violenza privata e violazione di domicilio. Sempre a Fondi un 54enne sorpreso sulla via Appia, ad Aprilia un uomo e una donna di 55 e 54 anni, fermati su via De Gasperi a bordo di un'auto risultata per di più oggetto di furto.

A Maenza la denuncia è scattata per un 48enne che violava le prescrizioni e passeggiava in Piazza Santa Reparata, a Lenola per due uomini di 41 e 73 anni che erano arrivati in paese da un altro comune; a Formia deferite in stato di libertà nove persone intercettate e controllate dai carabinieri a bordo delle proprie auto ma anche in questo caso senza motivo per circolare.

A Gaeta altri due uomini di 40 e 64 anni sono stati colti in flagranza mentre effettuavano operazioni abusive di scavo su un pezzo di arenile in loro concessione, portando via rocce e distruggendo beni naturali in un 'area sottoposta a vincolo paesaggistico, violando anche il Dpcm del Governo e l'ordinanza del Comune di Gaeta.

A Terracina tre giovani sono stati invece sorpresi all'interno del parco "La Fossata" sulla via Panoramica, mentre a San Felice Circeo un 54enne del luogo ha presentato ai carabinieri un'autocertificazione che indicava situazioni di necessità in realtà risultate false.

