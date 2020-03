Coronavirus, in un altro comune “per incontrare amici”: studentessa denunciata

Una giovane studentessa di Sezze è stata denunciata ieri, 11 marzo, dai carabinieri per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. La ragazza è stata sottoposta ad un controllo da parte dei militari dell’Arma impegnati in specifici servizi tesi alla verifica del rispetto delle misure urgenti decise dal Governo in tema di gestione e contenimento del Coronavirus.

La studentessa setina e una coetanea di Tivoli sono state sorprese nel comune di Valmontone dai carabinieri e alla loro richiesta hanno riferito di essere uscite per incontrarsi con altri amici, in violazione del decreto del presidente del Consiglio. Per loro è scattata la denuncia.