Esce per la spesa ma a casa gli agenti trovano la cocaina da spacciare

E' stato fermato mentre era a piedi per strada e all'atto del controllo ha mostrato agli agenti di polizia una busta della spesa per giustificare la propria uscita. Ufficialmente era in regola secondo le prescrizioni del decreto governativo per l'emergenza Coronavirus, ma la sua particolare agitazione lo ha tradito. E' successo a Latina, durante un normale controllo del territorio da parte degli agenti della squadra volante. I poliziotti, insospettiti dall'atteggiamento e dal nervosismo dell'uomo che ha cercato di allontanarsi troppo in fretta, hanno deciso di approfondire i controlli e di procedere a una perquisizione domiciliare.

L’intuito degli agenti ha trovato conferma. Nell'abitazione sono stati infatti rinvenuti, nascosti in un armadio del bagno, circa 16 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 1.000 euro in contanti e vari strumenti utilizzati per il peso ed il confezionamento di droga. Sono quindi scattate le manette ai polsi di M. B. classe 71, per spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.