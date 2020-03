Si riuniscono in gruppo per bere violando i decreti: cinque ragazzi denunciati

Nella serata el 16 marzo una segnalazione al 113 ha richiesto 'intervento di un equipaggio della squadra volante a Latina, in via dei Volsci.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato che i protagonisti erano cinque giovani, tutti indiani, che in realtà non stavano litigando fra loro ma, incuranti di quanto disposto dai decreti governativi, si erano riunit in gruppo e stavano bevendo e scherzando. Al termine degli accertamenti di rito i cinque sono stati denunciati in stato di libertà per violazione del decreto.

