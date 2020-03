Coronavirus, Ponza e Ventotene chiedono una postazione sanitaria al porto di Formia

Una postazione sanitaria al porto di Formia per il controllo dei passeggeri diretti a Ponza e Ventotene. La diffusione del Coronavirus sta creando allarme anche nelle isole ponziane , dove i sindaci hanno chiesto controlli e nuove misure. Sul caso interviene anche il presidente della commissione Sanità della Regione Lazio, il consigliere regionale pontino Giuseppe Simeone (FI) che ha posto il problema all'attenzione di una riunione dei capigruppo in Consiglio. Nel caso di un'eventuale presenza di contagiati sulle isole infatti si verrebbero a creare diversi problemi logistici e di gestione sanitaria.

"Mi faccio quindi portavoce di una richiesta peraltro già inoltrata dal sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo insieme all'assessore Michele Nocerino e dal sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro, inviata alla Regione e al Prefetto di Latina - spiega Simeone - al fine di ottenere l'istituzione al porto di Formia, di una postazione sanitaria per il controllo dei passeggeri. A mio parere la richiesta formulata dagli amministratori delle due isole pontine appare più che fondata e fa leva anche sulla recente ordinanza emanata dal presidente della Regione Campania, nella quale si limita l’accesso alle isole del Golfo di Napoli. Il problema adesso è sul tavolo della Regione. Auspico che l’amministrazione Zingaretti, attraverso il vicepresidente Leodori, possa trovare una soluzione che fornisca le opportune garanzie a passeggeri, sanitari e residenti delle isole”.

Intanto, nella giornata del 16 marzo è stata presa in consegna dal vicesindaco di Ventotene Domenico Malingieri un’ambulanza attrezzata (in foto), guidata da un autista barelliere /Oss, inviata dalla Asl di Latina per affrontare al meglio le emergenze sull’isola. Il soccorso anche a domicilio sarà garantito dal personale medico e infermieristico del presidio, coadiuvato dall’autista dell’ambulanza e da personale aggiuntivo della protezione civile. La Direzione Aziendale e la Regione Lazio sono costantemente sollecitate nel rafforzare i servizi sanitari e farmaceutici dell’isola e con l’arrivo dell’ambulanza ne riscontriamo la fattiva attenzione con riconoscenza e soddisfazione.

"Il presidio dell’isola - spiega l'amministrazione di Ventotene in una nota - è fornito di tutti i supporti necessari per affrontare casi di normale routine e anche quelli di eventuale contagio da Coronavirus (tute e mascherine). Presso il porto di Formia opera costantemente una pattuglia della Guardia di Finanza che controlla i mezzi e i viaggiatori diretti alle isole con finalità di approvvigionamenti alimentari e altri beni di prima necessità. Il Comune di Ventotene, come sempre, è in costante rapporto con i vertici aziendali affinché l’isola di Ventotene, al pari di tutti gli altri territori della provincia, possa contare su interventi sanitari puntuali ed efficaci".