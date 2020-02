Coronavirus, controlli su una coppia di Nettuno allo Spallanzani. Era stata a Codogno

E’ ricoverata allo Spallanzani di Roma una coppia di giovani di Nettuno; si tratta di un ragazzo e di una ragazza che nei giorni scorsi sono stati in Lombardia, epicentro di uno dei due focolai di Coronavirus presenti al momento in Italia.

Da quanto si apprende questa mattina la ragazza si è svegliata con una leggera febbre, mentre il compagno non presentava alcun sintomo. Per precauzione si sono messi in contatto con l’ospedale Spallanzani di Roma per chiedere cosa fare. Solo a quel punto, come prevedono le procedure del caso, è stata inviata un’ambulanza attrezzata che ha predisposto il trasferimento dei due giovani presso il nosocomio capitolino.

Da quanto confermano dal Comune, sembra che la coppia fosse tornata qualche giorno fa da Codogno e che una volta uscite le prime notizie circa la diffusione del virus nel lodigiano, hanno deciso di mettersi in isolamento volontario in casa, fino a questa mattina. Al momento i due ragazzi sono stati sottoposti ai primi test di cui non si attende con ufficialità l'esito.