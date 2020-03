Coronavirus, non rispettano le prescrizioni sugli spostamenti: raffica di denunce in provincia

Si rafforzano su tutto il territorio i controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto del Governo e finalizzate a contenere l'emergenza epidemiologica e la diffusione del Coronavirus. I carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato complessivamente 8 persone tra Scauri di Minturno, Fondi e Aprilia.

In particolare, solo nella città di Aprilia, i carabinieri hanno denunciato cinque persone, alcune delle quali provenienti dai comuni di Velletri e Albano Laziale, sorprese all'interno di un pub che figurava come associazione culturale e che era rimasto aperto nonostante il divieto.

A Scauri due cittadine rumene residenti a Mondragone, in provincia di Caserta, sono state fermate e controllate mentre percorrevano a piedi un tratto della via Appia. Ai militari che hanno bloccate non hanno saputo fornire nessuna giustificazione per la loro presenza sul posto.

A Fondi invece è stato deferito un uomo residente a San Giorgio a Cremano, Napoli, sorpreso, senza un giustificato motivo, nei pressi di un supermercato in violazione delle prescrizioni relative allo spostamento delle persone sul territorio nazionale.