Coronavirus: da Gaeta a Sessa Aurunca, denunciata una donna durante i controlli

Una donna di Gaeta è stata denunciata nel casertano nel corso di una serie di controlli messi in atto in queste ore per il rispetto delle prescrizioni contenute del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus.

Come riporta oggi CasertaNews, serrati controlli della polizia municipale sono stati disposti a Sessa Aurunca dal comandante Pasqualino Emerito nei vari punti di accesso ed uscita dalla città. In totale sono state identificati 14 veicoli in transito sul territorio

Nel corso dei controlli una donna di 40 anni di Gaeta è stata denunciata per violazione dell'articolo 650 del codice penale dal momento che aggirava per la cittadina sessana senza addurre “un valido motivo” della sua presenza.