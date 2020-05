Sabaudia, presidi e controlli con l’avvio ella fase 2. Attenzione massima sul lungomare

Non si abbassa l’attenzione neanche con l’avvio della fase 2 a Sabaudia, quella definita “più delicata” dell’emergenza coronavirus. Sono andati avanti in questi giorni i controlli da parte delle forze dell’ordine, in seguito anche alle parziali riaperture e all’allentamento delle restrizioni dal 4 maggio.

Sono stati circa 300 i controlli effettuati dai vigili urbani nel periodo compreso tra il 5 e l’11 maggio al fine proprio di verificare il rispetto delle prescrizioni governative e regionali. A questi vanno aggiunti i presidi delle altre forze dell’ordine che si sono concentrati in particolar modo durante il fine settimana appena terminato e sul lungomare. Ieri, lunedì 11 maggio, le verifiche della polizia locale hanno riguardato anche 5 attività commerciali del territorio.

L'attività di controllo nei prossimi giorni e, oltre agli accessi alla città, riguarderanno prioritariamente il litorale, attualmente aperto al transito veicolare e pedonale con possibilità, come stabilito da apposita ordinanza regionale e con tutte le precauzioni del caso, di fare attività fisica o semplici passeggiate o ancora di praticare la pesca sportiva.

“Questo è il momento più delicato dell’emergenza e il monitoraggio del territorio diviene, oggi più che mai, uno strumento importante per evitare che possa risalite la curva dei contagi, riportandoci ad una rigidità del lockdown – ha commentato il delegato alla sicurezza Saverio Minervini – Lo abbiamo detto più volte ma occorre ribadirlo: è necessario tenere alta l’attenzione e rispettare fedelmente tutte le prescrizioni in atto, soprattutto a seguito della parziale apertura del lungomare la cui fruizione, è bene precisarlo, rimane subordinata ai corretti comportamenti da parte dei cittadini”.