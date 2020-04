Fondi, ultimo fine settimana di controlli ai varchi: in azione in città anche i droni

Anche a Fondi controlli a raffica ai varchi di accesso alla città, con presidi e posti di blocco intensificati proprio per le festività pasquali. Si tratta dell'ultimo fine settimana di chiusura dei varchi che coincide però con il monitoraggio straordinario per il periodo di festa, prima dell'entrata in vigore della nuova ordinanza regionale che dal 14 aprile manterrà particolari restrizioni solo al Mercato ortofrutticolo.

Il comandante della polizia locale di Fondi Giuseppe Acquaro ha schierato le pattuglie che operano in sinergia con la squadra operativa dei Falchi di Pronto intervento. In azione anche a Fondi, così come a Latina e in altre località della costa, i droni. Le operazioni di monitoraggio dall'alto, finalizzate a contrastare uscite ingiustificate dei cittadini dalle proprie abitazioni, sono condotte dalla Protezione civile nucleo Piloti droni diretti da Mario Marino.

