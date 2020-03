Fondi, persone sospette fermate nella zona rossa: in auto arnesi da scasso e mazza da baseball

Nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, nell'ambito dei servizi volti al contenimento dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, il commissariato di polizia di Fondi ha effettuato un controllo nei confronti di due persone sospette all’interno di un'auto in sosta in una strada secondaria della città. A bordo del veicolo sono stati identificati R.M. di 36 anni, e T.D. di 28, entrambi residenti a Fondi.

I due hanno fornito spiegazioni vaghe sulla loro presenza in una zona di periferia e gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione sul posto che ha consentito di rinvenire in auto alcuni strumenti atti allo scasso, una mazza da baseball di 70 centimetri e alcuni grammi di marijuana. Per entrambi è quindi scattata la denuncia a piede libero ai sensi dell’articolo 650 Codice penale, per inosservanza delle disposizioni emanate per il contrasto del contagio da Covid 19, mentre il 36enne è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di armesi atti allo scasso e segnalato alla Prefettura per la detenzione per uso personale dello stupefacente.