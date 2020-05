Coronavirus, morti due pazienti di Fondi: in città si contano 10 vittime

Altre due vittime del Covid a Fondi, che fanno salire a 10 il bilancio delle vittime nella città del sud pontino, che a marzo era diventata temporaneamente "zona rossa". Si tratta di due pazienti ultraottantenni, entrambi, secondo quanto riferisce l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, con patologie pregresse. Uno era ricoverato in Medicina d'Urgenza al Goretti, l'altro in Malattie infettive dello stesso ospedale. Gli ultimi due decessi fa salire a 30 il numero di decessi totali in provincia.

Una brutta notizia per Fondi che da quasi due settimana non aveva più avuto nuovi contagi e aveva tirato un sospiro di sollievo dopo lunghe settimane vissute alle prese con le stringenti misure adottate dalla Regione Lazio per il gran numero di casi positivi che erano stati registrati nelle prime fasi dell'emergenza.

Dal mese di marzo sono complessivamente 109 i cittadini di Fondi risultati positivi al tampone, molti dei quali però ormai guariti e negativizzati.