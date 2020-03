Coronavirus, muore una donna anche a Fondi. Comune: "Attesa per l'esito del tampone"

Si aggrava il bilancio dei decessi nella provincia di Latina legati al Coronavirus. L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio poco fa ha dato la notizia del decesso di una donna di 93 anni presso l’ospedale San Giovanni Di Dio a Fondi.

“Coronavirus: Fondi, decesso donna di 93 anni all'ospedale di Fondi. Link epidemiologico con festa. In attesa esito del test Covid-19” si legge sulla pagina Facebook Salute Lazio.

Si tratta del secondo decesso nella provincia di Latina legato al Coronavirus. Questa mattina una donna di Lenola di 79 anni è morta al Dono Svizzero di Formia; da quanto si è appreso la donna, con gravi patologie pregresse, era ricoverata presso l’ospedale di Formia da alcuni giorni.

Le precisazioni del vice sindaco di Fondi

"In riferimento alla notizia della scomparsa della signora di 93 anni deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi - scrive sulla sua pagina Facebook il vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - sono doverose, proprio per non incorrere in conclusioni affrettate, alcune precisazioni: la paziente aveva sintomi compatibili con il Covid-19, ma ancora non è noto l'esito del tampone ne le sue pregresse condizioni di salute. Voglio inoltre puntualizzare che la stessa signora non ha preso parte alla cena di Carnevale del centro anziani e che non frequentava da tempo tale circolo".