Coronavirus Fondi, ottavo decesso in città: il Covid uccide un uomo di 84 anni

Sale a otto il numero delle vittime di Covid a Fondi. Un bilancio che si aggrava dopo giorni in cui la città sembrava aver tirato un sospiro di sollievo per gli ultimi bollettino che avevano indicati contagi zero e zero decessi. Ieri invece, con il bollettino del 19 aprile, i casi positivi sono tornati a salire (+3) e in serata si è registrato un altro decesso.

Si tratta di un anziano di 84 anni, deceduto all'ospedale Goretti di Latina dove era ricoverato dopo che il suo tampone era risultato positivo. Positiva era risultata anche la sua badante, una donna straniera di 50 anni che è ora guarita. Non si esclude che possa essere stata la donna a trasmettere inconsapevolmente il virus all'anziano.

L'ultima vittima a Fondi risale al 6 aprile scorso, una donna di 81 anni che era in gravi condizioni all'ospedale di Latina.