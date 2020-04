Coronavirus Gaeta, barbiere lavora e riceve i clienti violando i divieti: sanzionato

Barbiere continua al lavorare e riceve i clienti all’interno della sua attività, violando i divieti: questo quanto scoperto a Gaeta dalla polizia impegnata nei specifici servizi volti a verificare il rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza coronavirus.

I fatti sono accaduti questa mattina quando gli agenti del locale Commissariato durante i controlli hanno constatato che la barberia era in attività, in spregio alle precauzioni vigenti, e che l’accesso avveniva tramite la porta di servizio posta sul retro del locale, non visibile dall’ingresso principale, e che si apriva nel cortile condominiale interno.

Una volta nell’esercizio, i poliziotti hanno sorpreso il barbiere mentre stava tagliando i capelli ad un cliente ed un secondo cliente era tranquillamente in attesa del suo turno.

Sono state quindi elevate le previste sanzioni amministrative rispettivamente per il barbiere e per il primo cliente, residente a Gaeta, mentre per il secondo cliente, arrivato addirittura da Formia con la propria auto, è stata contestata la prevista sanzione aumentata per lo spostamento non giustificato mediante l’utilizzo di un veicolo.