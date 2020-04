Guardia costiera in azione nel fine settimana di Pasqua ma le spiagge restano deserte

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sono scattati i controlli anche da parte del personale del compartimento marittimo di Gaeta nell'ambito dei servizi di vigilanza e controllo per verificare il rispetto delle normative di contenimento del Coronavirus. Un'azione di vigilanza che ha riguardato, via mare e via terra, i porti e il litorale da Nord a Sud della provincia di Latina, comprese le isole. Le verifiche si sono svolte dunque nei territori di San Felice Circeo, Sabaudia, il lungomare di Latina, Terracina, Gaeta, Formia, Minturno-Scauri, Ponza e Ventotene, con pattuglie dinamiche a terra e mezzi navali in mare in caso di necessità o segnalazioni.

I militari della Guardia Costiera hanno riscontrato una situazione sostanzialmente positiva in termini di prevenzione sanitaria. Nonostante il sole e il clima favorevole i cittadini hanno rispettato i divieti e si sono tenuti lontane dalle spiagge. Anche in mare nessuna imbarcazione “non autorizzata” è stata segnalata. Regolari inoltre le corse dei traghetti di linea per le isole pontine, da Formia a Ponza e Ventotene e ritorno, con pochissimi passeggeri a bordo per spostamenti dovuti a motivi di lavoro (nel complesso si sono registrati solo 25 passeggeri nelle due giornate di Pasqua e Pasquetta, tra arrivi e partenze).

Il bilancio dell’attività, a fronte dei numerosi controlli, è di un solo verbale amministrativo elevato per il mancato rispetto delle misure Covid-19: i militari hanno infatti sanzionato il conducente di un’autovettura che, in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute si stava dirigendo in un comune diverso da quello di residenza, da Pontinia a Terracina. La sanzione comminata all'automobilista è stata di 533 euro.

Non è mancato però chi, anche in questo periodo di divieti, ha cercato il profitto. I militari della Guardia Costiera infatti nel corso dei controlli hanno rinvenuto un’attrezzatura da pesca del tipo “bilancia”, posizionata abusivamente lungo le sponde del canale Mascarello a Latina, provvedendo al sequestro del dispositivo. Al termine di questa attività di controllo in concomitanza delle festività, resta l'immagine surreale delle spiagge pontine praticamente deserte.

