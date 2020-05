Bloccato negli Usa per il coronavirus, il marittimo Dario Di Nucci è tornato a casa

Era rimasto bloccato all'estero negli Usa, per il suo lavoro e a causa dell'emergenza coronavirus non riusciva a rientrare in Italia. ora Dario Di Nucci, marttimo di Itri, è potuto tornare a casa e riabbracciare i suoi cari. Il suo caso era stato seguito dal deputato pontino Raffaele Trano: "Ho detto fin dall’inizio della pandemia che nessuno dei nostri connazionali sarebbe stato lasciato solo e in questo periodo ho cercato, mediante un confronto costante con l’unità di crisi della Farnesina che ringrazio, di favorire il più possibile i rimpatri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il caso di Di Nucci - spiega Trano - è stato più complesso. Il confronto costante avviato tra il console generale italiano a Miami, a cui ho subito esposto l’assoluta necessità di tutelare la salute dei nostri connazionali, e il gruppo per cui lavora Di Nucci ha però dato i suoi frutti. La nave con a bordo anche il marittimo di Itri è così riuscita a tornare in Europa. Una notizia che mi riempie di gioia e che rappresenta un sollievo per i familiari di Di Nucci. Sono infine al lavoro per cercare di far tornare in Italia anche altri pontini ancora bloccati all’estero e lontani dai loro affetti”.