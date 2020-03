Coronavirus, il piano 'Pronto cassa' della Regione per aiutare imprese e liberi professionisti

Si chiama ‘Pronto cassa’ il piano della Regione Lazio per rispondere alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Coronavirus. La Giunta Zingaretti ha approvato un provvedimento contenente una serie di iniziative a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti che nel loro insieme, a regime, porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro.

In particolare per imprese e partite Iva vengono messi in campo 55 milioni di euro tramite la piattaforma FARE Lazio. Viene aperta una nuova Sezione – “Emergenza Covid 19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di Covid 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. I 55 milioni saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità (10mila euro, a tasso zero, di una durata di 5 anni, con un anno di preammortamento) per aiutare le micro, piccole e medie imprese e partite Iva del Lazio a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività.

Un secondo strumento prevede l’attivazione di una provvista da 100 milioni del programma della Banca Europea degli Investimenti. Una somma che sarà messa a disposizione degli istituti di credito della nostra Regione per generare 200 milioni di prestiti da tasso agevolato di entità maggiore rispetto a quelli dello strumento precedente, ossia dai 10mila euro, alle imprese, anche piccole. Anche in questo caso le modalità di accesso saranno semplificate, perché le imprese potranno rivolgersi direttamente alle banche convenzionate, senza passare dalla Regione. Le procedure di selezione delle banche si concluderanno entro il 20 aprile.

Si sta inoltre lavorando per attivare una sezione speciale dedicata alle imprese e ai liberi professionisti del Lazio del Fondo Centrale di Garanzia, in grado di dare garanzie dirette dell’80% e di riassicurare del 90% le operazioni garantite dai Confidi. Il plafond iniziale della sezione sarà di 10 milioni di euro.

“Abbiamo varato un primo pacchetto di misure – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli per sostenere il fabbisogno di liquidità dei liberi professionisti e delle micro, piccole e medie imprese del Lazio. Sono misure che attiveranno prestiti a tasso zero e garanzie per circa 450 milioni di euro, con modalità di accesso veloci e semplificate al massimo. Si tratta di una prima risposta alla crisi generata dal Coronavirus pensata per dare ossigeno ai nostri operatori economici, anche i piccoli e piccolissimi in una fase di fortissima contrazione, quando non di blocco, della loro attività. Non lasceremo indietro nessuno”.

“Il Piano Pronto-Cassa – aggiunge il vice presidente della Regione Daniele Leodori - è solo il primo scudo finanziario che la Regione mette in atto per il sistema d’imprese e il mondo delle partite Iva del Lazio per contrastare gli effetti del coronavirus. L’impegno è burocrazia-zero per attivare le risorse”.

