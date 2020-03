Coronavirus, Asl in videoconferenza: 10 nuovi contagi. Occhi puntati su Fondi, Latina e Minturno

Per la prima volta dell'inizio della crisi un incremento a due cifre dei casi positivi. Nel corso di una videoconferenza organizzata per fare il punto della situazione in provincia, la Asl di Latina ha comunicato un aumento di 10 contagiati sul territorio pontino. Cinque di questi confermano il cluster di Fondi. Altri due sono pazienti residenti a Latina, uno a Terracina e a Minturno mentre l’ultimo è di un residente del comune di Roma

"Un andamento - spiega il direttore generale della Asl Giorgio Casati - che rientra nelle dinamiche dell'evoluzione del virus e che non è inatteso". Tre le situazioni più critiche: la città di Fondi dove "si sta creando un cluster preoccupante" che conta già ad oggi 18 persone contagiate; un'altra riguarderà quasi certamente il comune di Latina "dove abbiamo alcune persone positive - spiega Casati - che, operando in strutture a contatto con il pubblico, potranno generare nuovi contagi". La terza situazione critica riguarda la città di Minturno, "anche in questo caso - aggiunge il direttore generale della Asl - c'è un paziente positivo che aveva un'attività e una vita sociale particolarmente attiva".

A fronte dei nuovi positivi, complessivamente 59 di cui 31 ricoverati, si contano oltre 1.437 persone poste a domicilio e monitorate costantemente dalla Asl perché, avendo avuto contatti con i positivi al Covid-19, potrebbero svilupparne i sintomi. Il numero però, chiarisce subito Casati, è destinato ad aumentare ancora. E proprio per questo, come sottolineato nel corso della videoconferenza, occorre presidiare il territorio. Sulla base dei numeri, i pazienti positivi attualmente in carico alla Asl pontina sono 46: 15 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoverati sei sono collocati presso lo Spallanzani, quattro presso la Terapia Intensiva del Goretti,16 presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti o cinque in altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia.

Tra i positivi al Covid-19, quattro, tra cui un nuovo paziente proveniente da Terracina, sono ricoverati in Rianimazione. Un altro dei nuovi casi riguarda una persona che aveva avuto contatti con il paziente di Minturno, mentre nel numero complessivo dei contagiati ci sono anche pazienti con età inferiore ai 50 anni.

Nove invece, due in più rispetto al bollettino del 12 marzo, i pazienti che risultano ad oggi negativizzati.

"In considerazione dell’esistenza di uno specifico cluster di pazienti positivi residenti nel comune di Fondi - spiega il direttore della Asl - e, in parallelo, della probabilità che se ne generino di nuovi nel comune di Latina, si raccomanda ai cittadini di queste comunità di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza".