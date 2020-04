Coronavirus, il bilancio di un mese di controlli in provincia: 97.700 persone fermate

Sono 97.702 le persone controllate sul territorio pontino dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, quasi 53mila dal 15 al 31 marzo e il resto nella prima settimana di aprile. Uno spiegamento di forze enorme per verificare il rispetto dei provvedimenti governativi emanati per contenere i contagi in tutto il Paese. Il totale dei denunciati ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, è di 1551, 11 sono invece i cittadini denunciate per false attestazioni, 3 quelli denunciati per essersi allontanati dal proprio domicilio nonostante fossero positivi. Quarantacinque infine le denunce a piede libero per altri reati scattate nei vari comuni della provincia durante i controlli delle forze dell'ordine legati al Coronavirus.

Il bilancio di un mese circa di attività è stato reso noto dalla Prefettura che oggi, 9 aprile, in prossimità delle festività pasquali, è tornata a riunire (ma in videoconferenza) il Comitato per l'ordine e la sicurezza, in collegamento con i 33 sindaci e con i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Sono invece 14.274 le attività ispezionate dal 15 marzo all'8 aprile, tra imprese e attività commerciali. I controlli hanno riguardato sia le aziende rimaste aperte per decreto sia le attività commerciali per le quali era stata imposta la chiusura. Sette i titolari denunciati per non aver rispettato i decreti, nove quelli sanzionati amministrativamente, due le attività chiuse ai sensi del decreto del 25 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli, come annunciato, saranno intensificati fino alla giornata di lunedì 13 aprile, Pasquetta, proprio per evitare possibili assembramenti in vista delle festività.