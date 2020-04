Coronavirus, i contagi sfiorano quota 300 in provincia. Nessun nuovo caso a Latina

Sono ormai poco meno di 300, per la precisione 298, i contagiati registrati in provincia di Latina. Quindici in più rispetto al bollettino della Asl reso noto nella giornata del 31 marzo che ieri non aveva ancora conteggiato gli 11 positivi scoperti in una struttura socio assistenziale per disabili ad Aprilia. I nuovi casi sono distribuiti nei comuni di Aprilia (+2), Minturno (+1) e Fondi (+1). A questi si aggiungono appunto gli 11 casi del centro per disabili di Aprilia, molti dei quali residenti in altri comuni.

A fronte però di un aumento dei casi, cresce il numero dei guariti che raggiunge quota 29. Di conseguenza il numero dei pazienti ricoverati scende a 110. Il numero dei pazienti attualmente in carico è dunque di 256, 13 dei quali ricoverati allo Spallanzani, cinque presso la terapia intensiva del Goretti, 18 in Malattie infettive e 70 in altre unità del Goretti, del Dono Svizzero e dell'ospedale di Gaeta. In isolamento domiciliare 1.994 cittadini, mentre 3.091 persone hanno terminato il periodo di quarantena.

La Asl annuncia inoltre che nella giornata di oggi, 1° aprile, sono operativi 8 nuovi posti di Terapia intensiva Covid-19 al Goretti. Resta poi attivo il punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche e malattie rare presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

Coronavirus Lazio: oltre 3200 positivi

Sono saliti a 3264 i casi di positività al coronavirus nel Lazio, di questi 2758 sono attualmente in carico. I dati serali sull'andamento della diffusione del Covid-19 sono forniti come sempre dall'Assessorato alla Sanità della Regione. Dei 2758 pazienti positivi, 1450 sono in isolamento domiciliare, 1131 sono ricoverati non in terapia intensiva e 177 sono ricoverati in terapia intensiva. Aumentano le persone guarite che sono 337; 169 i decessi.

