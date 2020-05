Coronavirus: provincia di nuovo a zero contagi, 10 guariti in più in un giorno

Una giornata di buone notizie per la provincia di Latina, dove il bollettino Asl non registra nessun nuovo caso positivo. I pazienti totali che hanno contratto il virus sono dunque complessivamente 524, con soli 117 positivi attuali di cui 42 ricoverati. Rispetto alla giornata di ieri in cui si erano verificati i decessi di due donne ricoverate al Goretti di Latina e un nuovo tampone positivo a Latina città, i dati si mantengono dunque stabili e nessun paziente è in terapia intensiva. Il dato incoraggiante arriva poi dai negativizzati, arrivati a 375 in totale con un aumento di 10 unità in un solo giorno.

Complessivamente sono 294 le persone in isolamento domiciliare, 10.081 quelle che hanno già terminato la quarantena, 58 solo nelle ultime 24 ore.

Intanto da domani, 14 maggio, prendono avvio anche a Latina i test sierologici che interesseranno personale sanitario, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.