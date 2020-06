Coronavirus Latina: ancora un giorno senza contagi, guariti a quota 458

Ancora una giornata con zero contagi in provincia di Latina, come rivela il bollettino Asl del 15 giugno. I numeri restano dunque fermi a 522 contagi complessivi registrati da inizio pandemia. Nessun nuovo guarito nelle ultime 24 ore, ma nella sola giornata di ieri, 13 giugno, erano stati 25 in più per un totale di 458 negativizzati.

Nessun decesso (il totale resta 34) e anche gli attuali positivi sono 60, di cui 37 trattati a domicilio e 23 ricoverati, ma la Terapia intensiva del Goretti è ancora libera da pazienti covid. La situazione resta quindi stabile sul territorio pontino e al momento anche le situazioni che avevano destato maggiore preoccupazione, come il centro dialisi di Priverno, un operatore sanitario dell'ospedale Goretti e due pazienti pontini contagiati ma riconducibili al cluster del San Raffaele Pisana di Roma, sembrano contenute.