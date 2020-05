Coronavirus: di nuovo zero contagi in provincia, 388 pazienti guariti

Rispetto alla giornata di ieri 14 maggio, in cui si segnalava un nuovo caso positivo nel comune di Latina, oggi la provincia torna a zero per la terza volta nel corso di questa settimana. Non si registrano infatti nuovi tamponi positivi al covid e nuovi decessi. I casi totali restano dunque fermi a 525, i pazienti ricoverati scendono a 38 ma nessuno in terapia intensiva, i morti restano 32 da inizio epidemia.

Salgono ancora di sei unità i pazienti guariti, che arrivano a un totale di 388. Gli attuali pazienti ancora positivi al coronavirus scendono dunque a 105. Sono 248 le persone in isolamento domiciliare, 10.124 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 13 nella giornata di oggi.

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio annuncia intanto che sono partiti i test sierologici anche in provincia di Latina sul personale sanitario, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.