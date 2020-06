Coronavirus: nuovo caso a Terracina, indagine epidemiologica dopo la morte della donna di Priverno

Arriva un altro caso positivo in provincia di Latina. Riguarda un paziente, attualmente ricoverato, residente nel comune di Terracina. I casi totali sono dunque 554, con un indice di prevalenza del 9,63. Il bollettino della asl riporta inoltre il decesso dell'anziana paziente residente a Priverno e ricoverata in Malattie Infettive all'ospedale Goretti di Latina, che fa salire il numero totali di morti di covid a 35.

Quello della signora di Priverno resta però un caso controverso. La donna era stata infatti segnalata come contagiata dal covid nella giornata di ieri, ma positiva ad un solo gene su tre, dunque con bassissima carica virologica. L'esito era arrivato tra l'altro dopo due tamponi precedenti risultati negativi. Il giorno del decesso, tra l'altro, il tampone è tornato ad essere negativo. "Il caso va considerato - spiega dunque la Asl - in via del tutto precauzionale atteso l'attuale stato di emergenza e l'esigenza di adottare ogni misura di contenimento del contagio, come positivo, non essendo stato possibile ripetere un ulteriore tampone di verifica". In altre parole si attiverà ora una procedura per le verifiche su tutto il personale medico entrato in contatto con la paziente.

La donna di Priverno aveva inoltre frequentato più di una struttura sanitaria, dal Fiorini di Terracina al Dono Svizzero di Formia passando brevemente per un istituto di riabilitazione di Sabaudia )nel quale però era transitata solo poche ore) fino al Goretti di Latina. Sono quindi in corso le indagini finalizzate a verificare eventuali link epidemiologici. "Si tratta di un evento che, purtroppo, è destinato a ripetersi nel futuro - spiega ancora l'azienda sanitaria - atteso che tutti i pazienti che entrano ed escono, per motivi di ricovero, da una struttura sanitaria sono sottoposti ai test di verifica della positività ma che, in considerazione della grande attenzione che tutte le strutture sanitarie pubbliche private del territorio della provincia di Latina nell’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, non deve destare allarmi ingiustificati. La nostre strutture, includendo anche quelle private, hanno dimostrato in questo periodo una grande serietà, professionalità e collaborazione allo scopo di contenere la diffusione del virus".

Tornando ai numeri che riguardano la provincia pontina, si registrano nelle ultime 24 ore due guariti in più per un totale di 471. I pazienti attualmente ancora positivi al covid sono quindi solo 48, di cui 27 trattati a domicilio e il resto ricoverati. Resta ancora libera dal coronavirus la terapia intensiva del Goretti.