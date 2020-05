Coronavirus: tre nuovi casi segnalati dalla Asl: due a Priverno, uno da fuori provincia

Sono tre i nuovi casi di positività al virus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, dopo la giornata di ieri, 19 maggio, che era stata invece a zero contagi. Dei nuovi pazienti uno solo è trattato a domicilio, per gli altri due è stata necessaria un'ospedalizzazione. Si tratta di due cittadini di Priverno, con link epidemiologico del centro dialisi, e di una persona residente invece nel comune di Pomezia.

Restano fermi a 32 i decessi, mentre si aggiunge un solo guarito rispetto a ieri per un totale di 408 mentre i casi positivi complessivi trattati da inizio emergenza sono arrivati a 536 e gli attuali positivi sono 96.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 149 le persone in isolamento domiciliare, 23 invece quelle uscite dalla quarantena nelle ultime 24 ore, 10.223 quelle totali che hanno terminato il periodo di isolamento.