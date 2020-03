Coronavirus: 15 casi positivi in più in provincia. Fondi raggiunge quota 50 contagi, Latina 34

Quindici nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 11 trattati a domicilio. E' quanto riportato nel bollettino del 20 marzo diramato dalla Asl di Latina che riporta dati e numeri della situazione provinciale. Sempre critica la situazione a Fondi, da ieri zona rossa, dove si registrano ora tre nuovi contagi per 50 casi totali. A Latina sono invece i cinque i casi positivi in più per 34 totali. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Terracina (2), Formia (1), Sabaudia (1), Maenza (1), Nettuno (1).

Il totale dei casi positivi in provincia ha raggiunto ormai quota 150, di cui 130 in carico alla Asl: 64 ricoverati, 14 negativizzati (+2 rispetto al 19 marzo), sei i decessi. Tra i pazienti attualmente ricoverati, 11 si trovano allo Spallanzani, cinque in Terapia intensiva al goretti, 20 a Malattie infettive del Goretti, altri 24 in altre unità del Goretti e del Dono Svizzero. Altri quattro infine sono ricoverati in altri ospedali del Lazio.

Si contano inoltre 1.862 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio provinciale, mentre 750 cittadini hanno terminato il loro periodo di isolamento.

Proprio in considerazione dell'elevato numero di contagi, la Regione Lazio ha disposto per il Comune di Fondi le limitazioni di accesso e di mobilità attiva e passiva della popolazione nel territorio comunale fino al 5 Aprile 2020, per la presenza di uno specifico cluster. Proprio a Fondi, al numero di 50 contagiati accertati si aggiunge il numero di pazienti in sorveglianza attiva pari a 192 e 760 in isolamento domiciliare. La raccomandazione della Asl è dunque di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). "Allo stesso modo - precisa la Asl - occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento".

Nel Lazio

Importante aumento del numero totale dei casi positivi nel Lazio che arriva oggi a 1008. Di questi, fanno sapere dall'Assessorato alla Salute della Regione Lazio, 328 sono in isolamento domiciliare, 537 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 47 sono ricoverati in terapia intensiva. I decessi sono 43; 53 invece guariti.

